Верующих шотландцев призывают носить нательный крестик

Глава католической церкви Шотландии призывает верующих каждый день носить нательный крест как символ веры,сообщает ВВС.

По словам кардинала Кита Майкла Патрика О’БРАЙЕНА, таким образом верующие продемонстрируют, что пытаются жить по законам Библии.

Ранее в Европейский суд по правам человека обратились две британки, чьи работодатели запретили им носить крестик на работе.

Группа британских епископов призвала власти страны принять меры с целью пропаганды религии в Британии.