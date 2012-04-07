Папа Римский провел Крестный ход у Колизея накануне Пасхи

Папа Римский Бенедикт XVI вечером в Страстную пятницу возглавил традиционный Крестный ход у стен Колизея накануне главного христианского праздника - Пасхи, которую в этом году католики отмечают 8 апреля. Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра сделали 14 остановок - ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия, сообщает РИА Новости.

На разных этапах Крестного хода Святое Распятие пронесли папский викарий Рима кардинал Агостино ВАЛЛИНИ, два монаха-францисканца, а также семьи из Италии, Ирландии, Буркина-Фасо и Перу.

Обращаясь к тысячам верующих, пришедшим в Страстную пятницу к Колизею, Папа Римский отметил, что многие современные семьи находятся в непростой ситуации из-за экономического кризиса, но Христос всегда находится рядом и помогает своей любовью преодолевать трудности.

"В наше время положение многих семей усугубляется шаткостью на работе и другими негативными последствиями, спровоцированными кризисом. Но ... в скорбях и трудностях мы не одиноки, семья не одинока: Иисус присутствует со своей любовью, поддерживает своей благодатью, дает силы, чтобы идти вперед", - сказал понтифик.

По словам Бенедикта XVI, именно к этой любви Христа должны обращаться люди, когда трудности и беспорядки могут причинить вред их жизни и единству семьи.