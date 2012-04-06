Сегодня католики западной традиции чтят Великую Пятницу

Сегодня, 6 апреля 2012 года по григорианскому календарю, католики западной традиции отмечают Великую Пятницу. В это день упоминается распятие и смерть Иисуса Христа, который отдал жизнь за спасение всего рода человеческого. Этот день считается одним из самых строгих постов, сообщает РИСУ.

В Католической церкви латинского обряда в этот день служат «Страсти Христовы». Это богослужение сосредоточено на адорации, поклонении Святому Кресту и рассуждении о страданиях Иисуса Христа.

По сообщению Радио Ватикана, в 17:00 римского времени Папа Бенедикт XVI возглавит эту службу в ватиканской базилике святого апостола Петра.

Особым случаем для размышления над Христовыми страданиями и смертью является Крестный ход. В 21:15 римского времени начнется традиционный «Крестный ход», который пройдет ярусами Колизея. Его возглавит Папа Бенедикт XVI.