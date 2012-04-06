В Польше состоялась «Ночь исповедален»

В этом году «Ночь исповедален» проходила в более 40 городах Польши.

Как сообщает Радио Свобода, 8 апреля в мире будут отмечать католическую Пасху. Не все католики, особенно жители больших городов, успели должным образом подготовиться к этому празднику - очистить душу исповедью и причастием. Католический костел в Польше нашел оригинальный способ для того, чтобы помочь занятым жителям больших городов исповедаться. В ночь на Великую пятницу в Польше проходит "Ночь исповедниц». Священники исповедуют верующих до утра, а приготовиться к исповеди помогает... мобильный телефон.

Ночь исповедей проводят в Польше уже в третий раз. Идея возникла в городе Щецин. Щецинские священники пригласили тех, кто не успел исповедаться, прийти в церковь ночью. Во всем городе, возле церквей, а также рядом с торговыми центрами были установлены билборды, призывающие верующих к ночной исповеди.

Как напоминают инициаторы акции, это был попадание в десятку. Особая атмосфера, царящая в церкви ночью, привела к исповеди тысячи грешников. Опыт Щецина позаимствовали другие польские города.

В этом году «Ночь исповедален» проходила в более 40 городах Польши. К акции присоединилось несколько польских приходов в диаспоре. Все церкви, которые включились в общепольская акцию «Ночь исповедален», заранее зарегистрировались на специальном интернет-странице.

В Люблине эту акцию координирует отец Ришард Подпора. Он рассказал: «Для реализации этого проекта мы выбрали церкви с большими парковками для автомобилей в центре города, хорошо освещенные. Этой ночью в церквях пройдут молитвы, богослужения, а люди, которые придут в церкви, получат открытки, чтобы подготовиться к исповеди или помолиться».

Желающие исповедаться могут получить не только листовки с ппояснением, как это правильно сделать, но и техническую новинку, которую изобрел один из польских священников. На мобильный телефон можно скачать программу, которая поможет человеку разобраться в грехах, понять, насколько они тяжкие. Отвечая на вопросы этой программы, владелец мобильника получает ответы, которые помогают ему пройти испытание совести.

50-летняя Варшавянка Анна Гейман не скрывает своего восхищения новинкой. «Я энтузиаст всех технических новинок, на мой взгляд все то, что является новой формой евангелизации - это очень важное и интересное, мир идет вперед, поэтому нужно искать новых решений. Важно только, чтобы форма не переросла содержание, чтобы сохранился духовный аспект», - говорит она.

Однако не все польские католики захвачены испытанием совести с помощью мобильника. 30-летней Марии Беляк мобильник мешал бы сосредоточиться на анализе своих дурных поступков. «Мне не нравится акция, связанная с аппликациями для смартфонов, - говорит она. - Я считаю, что люди, которые хотят проанализировать свою жизнь, подумать о своих грехах, не должны доставать из кармана мобильный телефон, взамен они должны сосредоточиться на своих поступках. Аппликации для телефонов, которые должны помочь в исповеди, как мне, - слишком большое вмешательство в духовную сферу жизни человека».

Комментируя такие слова, отец Подпора говорит, что этот проект адресован католикам со слабой верой, которым ни на что не хватает времени. Для них «Ночь исповедален» - это исключительное время, напоминающее, что Великая пятница - день смерти Христа.