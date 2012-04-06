Папа Римский впервые признал наличие инакомыслия в лоне РКЦ

Папа Римский Бенедикт XVI впервые признал наличие инакомыслия в лоне католической церкви. Понтифик возглавил торжественные церемонии, приуроченные к празднованию "чистого /великого/ четверга" Страстной недели. Утренняя месса благословения елея в соборе Святого Петра ознаменовалась беспрецедентным заявлением предстоятеля о существовании внутренних распрей в лоне самой церкви, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Недавно группа священнослужителей одной европейской страны опубликовала призыв к неповиновению, поощряя игнорировать вышестоящие решения, в частности, относительно церковного служения и рукоположения священников-женщин", - отметил Папа Римский. Не называя имен, он выразил сомнение в том, что неповиновение может стать верным путем, но не подверг сомнению благие намерения авторов документа и подчеркнул, что не склонен "упрощать проблему".

Источники в службе печати Святого Престола пояснили, что Папа Бенедикт имеет в виду петицию, распространенную 19 июня 2011 года 330 католическими священниками Австрии /из общего числа 2 тыс./. Главный редактор ватиканской газеты "Оссеваторе романо" Джан-Мария ВИАН оценил это выступление Папы Бенедикта как свидетельство его "твердого и ясного руководства церковными делами".