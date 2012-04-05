Папе Бенедикту XVI подарили шоколадное яйцо весом 250 кг
05:32, 05 апреля 2012Католицизм
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Высотой два метра
Накануне общей аудиенции представители итальянской кондитерской компании подарили Папе Бенедикту XVI шоколадное яйцо высотой два метра и весом 250 кг.
Яйцо украшено гербом Бенедикта XVI.
Как сообщает Romereports.com, поблагодарив за такой подарок, Папа передал его тюрьме для несовершеннолетних Casal del Marmo, что находится в Риме.
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