Во время Евро-2012 во Львове литургии будут служить на иностранных языках

Во время проведения чемпионата по футболу ЕВРО-2012 в гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в храме Преображения и храме Пресвятой Евхаристии будут служиться Святые Литургии кроме украинского, английским, немецким и португальским языках.

Эта практика, предложенная Львовской архиепархии УГКЦ, будет действовать с 1 по 20 июня.

Все желающие верующие болельщики и туристы смогут услышать византийскую святую Литургию на родном языке, а также ближе познакомиться с историей Украинской греко-католической Церкви, осмотрев презентацию УГКЦ в гарнизонном храме.

Експрес.Ua