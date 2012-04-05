Во время Евро-2012 во Львове литургии будут служить на иностранных языках
05:00, 05 апреля 2012Католицизм
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С 1 по 20 июня
Во время проведения чемпионата по футболу ЕВРО-2012 в гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в храме Преображения и храме Пресвятой Евхаристии будут служиться Святые Литургии кроме украинского, английским, немецким и португальским языках.
Эта практика, предложенная Львовской архиепархии УГКЦ, будет действовать с 1 по 20 июня.
Все желающие верующие болельщики и туристы смогут услышать византийскую святую Литургию на родном языке, а также ближе познакомиться с историей Украинской греко-католической Церкви, осмотрев презентацию УГКЦ в гарнизонном храме.
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