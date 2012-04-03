Епископы Италии: развеивание праха покойного недопустимо

В новой руководящей инструкции, касающейся погребальных церемоний и похорон, Конференция итальянских католических епископов заявила, что развеивание праха покойного недопустимо, сообщают Служба печати Ватикана и агентство CWN.

Пересмотренное руководство по проведению похоронных обрядов в католической традиции было выпущено итальянским епископатом 31 марта. В нем сказано что, хотя гражданское право учитывает возможность развеивания пепла умершего, однако, имеются «значительные сомнения относительно допустимости подобной практики с точки зрения христианской веры».

Инструкция католического епископата Италии помещена в приложении к новой книге похоронных обрядов, только что вышедшей в свет. Конференция итальянских епископов поясняет в этом документе, что церковь, «хотя и не выступает против кремации тел, если это сделано не по соображениям поругания веры, продолжает утверждать, что похороны мертвых более соответствуют вере в воскресение плоти, питает благочестие верующих и способствует молитвенному воспоминанию усопшего родственниками и друзьями».

Седмица.Ru