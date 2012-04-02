В Баку поставят памятник Иоанну Павлу II
12:59, 02 апреля 2012Католицизм
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Откроетие - 27 мая
Памятник предыдущему Римскому Папе Иоанну Павлу II будет поставлен у католической церкви в Баку, сообщил глава местных католиков отец Владимир Фекете.
По его словам, монумент откроется 27 мая в честь 10-летия приезда понтифика в Баку. Ожидаются почетные гости из Ватикана и Европы.
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