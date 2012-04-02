У католиков началась Страстная Неделя

Папа Римский Бенедикт XVI пожелал католикам плодотворной Страстной Недели и святой Пасхи. Понтифик напомнил католикам, что Иисус из Назарета, которого радостно приветствовали жители Иерусалима, «обещает нелегкую жизни на земле, а счастье на небесах», передает Радио Ватикана.

«Всем желаю духовно плодотворной Страстной Недели и святой Пасхи!», - сказал Бенедикт XVI во время богослужения Вербного воскресенья, которое он назвал «великими вратами, вводящими нас в Страстную Неделю».

Далее, обратившись к молодежи, папа Римський напомнил о том, что Вербное Воскресенье - это день решения принять Христа и следовать за Ним до конца. Папа упомянул о наиболее острых проблемах - старых и новых - с которыми сталкивается сегодняшняя молодежь: физические и моральные болезни, отчаянье, страх по поводу будущего.

«Принесем Христу наши молитвы о страданиях мира и доверимся Ему», - добавил понтифик. Он призвал молодежь искать «истинную радость, возникающую из любви», чтобы она укрепляла в трудные минуты.

После окончании мессы Вербного Воскресенья на площади св. Петра Бенедикт XVI прочитал молитву «Ангелу» вместе с паломниками, после которой он приветствовал организаторов прошлого Всемирного Дня Молодежи в Мадриде и будущего в Рио-де-Жанейро.

Богослужениями Вербного воскресенья Католическая церковь вступила в Страстную неделю - кульминацию Великого поста и сердцевину литургического года, которая завершится главным праздником для всех христиан - Воскресением Христовым (Пасхой).