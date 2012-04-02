Антихристианской субкультурой Италии назвала мафию РКЦ

Высокопоставленный ватиканский иерарх, президент Папского совета по культуре кардинала Джанфранко РАВАЗИ назвал мафию антихристианской субкультурой Италии, сообщило в воскресенье радио Ватикана.

"Евангелие нельзя совместить с мафией", - сказал кардинал и добавил, что различные мафиозные группы в Италии, которые выдают себя за благочестивых католиков, на самом деле представляют собой антихристианские силы общества.

Комментируя на радио итоги прошедшей на прошлой неделе в Палермо встречи представителей Католической церкви с атеистами и неверующими мыслителями, кардинал сообщил, что деятельность мафии стала одной из основных тем обсуждения. В частности, участники пытались ответить на вопрос: "Какому Богу молятся мафиози?".

Кардинал подчеркнул, что в борьбе с мафией особое значение имеют религиозные и моральные аспекты.

В последнее время католические иерархи Италии все чаще публично выступают против мафии, называя ее "раковой опухолью общества" и призывая паству проявлять к ней "нулевую толерантность".

В частности, архиепископ итальянского Неаполя кардинал Крешенцио СЕПЕ постоянно призывает членов активизировавшейся в последнее время местной мафии - каморры - покаяться и обратиться к вере. "Мафиози, обратитесь! Когда-нибудь наступит Божий Суд", - сказал кардинал, повторив слова Папы Римского Иоанна Павла II, обращенные к мафии в 1993 году.

Кардинал сравнил криминальную жизнь в Неаполе с мусором, убивающим город. "Неаполь часто показывает свои отходы, оставленные насилием и преступностью, несправедливостью и злоупотреблениями: они обезображивают лицо любимого всеми нами города", - добавил католический иерарх.

Иерарх призвал заявить о "неприятии преступной системы, по сей день блокирующей экономику, предлагающей аномальные культурные и воспитательные модели, отравляющие жизнь всех".

По мнению архиепископа Неаполя, эффективно противостоять каморре могут только все жители города вместе. "Неаполь может и должен возродиться. Неаполь может и должен вновь обрести надежду", - подчеркнул кардинал.

РИА Новости