Солидарность Папы Бенедикта XVI с христианами в Сирии
18:26, 01 апреля 2012Католицизм
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Передал в дар 100 000 долларов
Известны многочисленные призывы Папы Бенедикт XVI к прекращению насилия в Сирии и к пониманию, диалогу и примирению между враждующими партиями для общего блага народа. Святейший Отец также призывает к молитве за всех страждущих.
Папа решил передать через Папский Совет 100 тысяч долларов для церкви в Сирии, для осуществления ее харитативных проектов в интересах бедного населения.
31 марта 2012 дар Папы был вручен представителям местной церкви Секретарем Папского Совета, монсеньором Джиампиетро Даль ТОЗО.
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