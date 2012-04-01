Солидарность Папы Бенедикта XVI с христианами в Сирии

Известны многочисленные призывы Папы Бенедикт XVI к прекращению насилия в Сирии и к пониманию, диалогу и примирению между враждующими партиями для общего блага народа. Святейший Отец также призывает к молитве за всех страждущих.

Папа решил передать через Папский Совет 100 тысяч долларов для церкви в Сирии, для осуществления ее харитативных проектов в интересах бедного населения.

31 марта 2012 дар Папы был вручен представителям местной церкви Секретарем Папского Совета, монсеньором Джиампиетро Даль ТОЗО.

Радіо Ватикана