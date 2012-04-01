Вышел в свет справочник паломнических мест УГКЦ

Вышел в свет справочник Патриаршего паломнического центра Украинской греко-католической церкви «Паломнические места», в котором собрана и упорядочена информация об истории чудотворных икон и мощей святых, а также сакральных сооружений, в которых хранятся эти святыни, сообщает ugcc.ua.

В издании описано около ста паломнических святынь греко-католических епархий и экзархатов Украины. Рассказ о каждом объекте дополнен схемой проезда и адресом. Книга щедро иллюстрирована: на фотографиях изображены как сакральные сооружения (церкви, часовни, монастыри и т.п.), так и реликвии, которые в них находятся, в своем первоначальном и современном виде. Кроме того, в книге помещена карта Украины, на которой обозначены все описанные составителями святыни.

Следует добавить, что в конце издания есть раздел, в котором объяснено значение паломничества для христиан и правильное почитание икон.

Патриарх Святослав (ШЕВЧУК) во вступительном слове к изданию отмечает, что этот справочник будет служить цели «популяризации паломнических святынь церкви, а также духовному обогащению нашего народа».