Вербное воскресенье в Ватикане с Папой Бенедиктом XVI

На 1 апреля 2012 года по григорианскому календарю, т.е. по новому календарному стилю, приходится Вербное (Пальмовое) воскресенье - воспоминание триумфального въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Этот праздник в католической церкви является и Днем молодежи, который, как известно, в этом году отмечается не на всемирном, а на местном, т.е. епархиальном уровне, сообщает Radiovaticana.

В Вербное воскресенье в Ватикане, на площади перед базиликой святого апостола Петра, Святейший Отец Бенедикт XVI благословит пальмовые и оливковые ветви и возглавит Божественную литургию, которая в латинском обряде называется «Служба Божья Страстей Господних» и является введением в богослужения, которые вспоминают основные моменты нашего спасения.

В торжественной процессии с пальмовыми и оливковым ветвями, что является воспоминанием о триумфальном въезде нашего Божественного Спасителя в Иерусалим, в богослужении примет участие многочисленная молодежь, как с Римской епархии, так и из многих стран мира. После Святой Литургии Бенедикт XVI прочитает молитву «Ангел Господень».