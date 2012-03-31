Ватикан отмежевался от «епископов из Подгорцев»

29 марта 2012 в Ватикане обнародована «Декларация Конгрегации вероучения относительно канонического устава" самозваных греко-католических епископов из Подгорцев "преподобных Ильи Догнала, ЧСВВ, Маркияна В. Гитюка, ЧСВВ, Мефодия Р. Спиржика, ЧСВВ, и Роберта Оберхаузера».

В документе, датированном 22 февраля 2012 и подписанном Префектом и Секретарем упомянутого ведомства Римской Курии, говорится, что «Апостольская столица с тревогой следила за деятельностью, начатой преподобными Ильей А. Догналом, ЧСВВ, Маркияном В. Гитюком, ЧСВВ, Мефодием Р. Спиржиком, ЧСВВ, и Робертом Оберхаузером, которые исключены из Василианского Ордена святого Иосафата, сами провозгласили себя епископами Украинской Греко-Католической Церкви». Документ отмечает, что эти особы в дальнейшем наносят моральный и духовный вред "не только Василианском чину святого Иосафата и Украинской Греко-Католической Церкви, но также и Апостольской Столице и всей Католической Церкви», что вызывает разделение и замешательство между верными.

Конгрегация вероучения отмечает, что «Церковные представители разного уровня от самого начала этого болезненного дела тщетно пытались отговорить их от поведения, которое, среди прочего, может ввести в заблуждение верующих, что и произошло с определенной их частью».

«Апостольская Столица, заботясь о защите единства Христова стада, надеялась на покаяние и возвращение этих духовных лиц к полному единству с Католической Церковью. К сожалению, - читаем в документе, - последние события, такие как неудачная попытка государственной регистрации "Подгорецкой группы" под именем "Украинская православная Греко-Католическая Церковь", показали их окаменелость».

Поэтому, учитывая общее благо Церкви, убедившись, что самопровозглашенные епископы не проявляют никакого раскаяния, а, наоборот, продолжают создавать замешательство, в частности, «очерняя представителей Апостольской Столицы и местной Церкви и утверждая, будто верховная власть Церкви имеет документы, подтверждающие действительность их епископской хиротонии», Конгрегация вероучения, отвечая на запрос церковной власти Украинской Греко-Католической Церкви и ведомств Римской Курии, «постановила этой декларацией проинформировать верующих, особенно в странах происхождения самозваных епископов, об их актуальном каноническом статусе».

Отмежевываясь от действий и фальшивых декларации самозваных «епископов», Конгрегация вероучения заявляет, что «не признает действительности их епископской хиротонии и всех рукоположений, ими уделенных, или которые будут уделена». Также вспоминается о том, что каноническим статусом четырех упомянутых лиц является отлучение, а именно исключение из церковного общения.

Кроме того, обращено внимание на то, что «употребление названия «католическая» группами, которые не признаны авторитетной церковной властью, согласно канону 19 Кодекса Канонов Восточных Церквей, является незаконным».

«Поэтому, верующие обязаны не присоединяться к данной группы, поскольку она, согласно всем каноническим последствиям, находится вне церковного общения», - отмечается в последнем пункте декларации, которая также поощряет молиться за членов этой группы, чтобы они смогли покаяться и вернуться в полное общение с Католической Церковью.

Радио Ватикана