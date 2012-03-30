Мощи Святого Николая Чудотворца в Кировограде

В Кировограде, в храме Матери Божьей Неустанной Помощи Украинской греко-католической церкви, находится частица святых мощей Николая Чудотворца, которые были привезены из Одессы. Постоянно эта святыня хранится в кафедральном храме Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ Донецка, сообщает Кириос.



"Уже стало традицией в нашем приходе привозить ежегодно мощи св. Николая Чудотворца для чествования и выпрашивания у Господа Бога молитвами Николая различных важных ласк для нашего прихода и каждого в частности. Сегодня, когда мы имеем трудности в строительстве нашего храма, - молимся святому в течение девяти дней, чтобы он послал нам добрых и щедрых жертвователей для дальнейшего строительства и его благого завершения», - сказал о. Иван ТРЕТЬЯК.

Кроме того, по словам о. Иоанна пребывание святыни в Кировограде - это хорошая возможность разным людям услышать о УГКЦ и ее познать.

«К святым мощам приходят люди разных конфессий. Это прекрасно! Святые для нас общие, они нас объединяют в молитве», - подчеркнул священник.

Мощи будут находиться в Кировограде до 1 апреля (включительно). Почтить их можно в храме Матери Божьей Неустанной Помощи.