Глава УГКЦ: Я не хочу рассказывать вам о своих грехах

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) во время пресс-конференции в УНИАН рассказал, что в УГКЦ этот год объявлен Годом мирянина. Мы воспользовались визитом главы церкви в агентство и задали ему несколько вопросов.

Интервью полностью можно прочесть ТУТ

Вы постоянно жалуетесь, что Янукович неравно относится ко всем конфессиям в Украине. А, может, УГКЦ и не нуждается в каком-то особенном внимании Януковича? Ну, нет и нет, ведь церковь и не в таких условиях побывала, ничего, пережила...

Здесь речь не идет лишь о внимании... Конечно, что мы не нуждаемся в каком-то избыточном внимании или каких-то излишних привилегиях.

Также дело не только в нас — хотим, чтобы все имели одинаковые возможности: общение, решение тех или иных наболевших проблем. Например, когда речь идет о выделении земельного участка, то хотим, чтобы местная власть действовала согласно закону относительно всех церквей. Здесь не говорится о каком-то особом внимании, а о простых демократических принципах общества, где все граждане имеют одинаковые права, возможности, свободы.

В Украине сейчас эпидемия суицидов, особенно в Донецком регионе. Лишают себя жизни в основном молодые люди — 15-40 лет. С чем, по вашему мнению, связан такой всплеск суицидов и есть ли какой-то рецепт, чтобы предупреждать такие случаи?

Это очень непростой вопрос, поэтому я бы не хотел дать какого-то упрощенного ответа. Очевидно, что когда молодая особа сознательно и добровольно лишает себя жизни — это значит, что она протестует против той жизни, того общества, в котором она находится. Психологи иногда говорят, что суицид — это есть крик человека, который хочет о себе заявить, обратить на себя внимание.

В чем причина таких случаев, я не могу сказать... Но действительно молодая особа ищет смысл своей жизни, она вынуждена видеть перспективу своей жизни. Она нуждается во внимании, уважении к себе, хочет найти место в этом обществе.

Такое же отчаяние переживают молодые люди и в богатых обществах. В прошлом году в октябре я чисто случайно стал свидетелем демонстрации “Захвати Уолл Стрит” в Риме. Я наблюдал за теми демонстрантами, это были молодые девушки и ребята. Они несли транспаранты с очень интересными надписями, где говорилось, что то общество, в котором они живут, их выбросило. Одна девушка несла надпись “Не хочу принца на белом коне, а хочу определенного будущего”.

Суициды — это очень сильный сигнал, на который общество должно было бы обратить внимание, — почему так произошло.

Церковь осуждает самоубийство как такое, потому что считаем, что только Господь Бог - хозяин жизни. Он есть тот, что ее дает, и Тот, который определяет ее конец. То же касается и абортов. Никто не может отнимать жизнь, которая уже создана.

Знаю, что во время поездок за границу, вы встречаетесь с разными высокопоставленными должностными лицами, высоким духовенством и говорите, что ситуация в Украине есть, мягко говоря, не наилучшая. Дает ли вам кто-то какие-то советы, как нужно вам действовать как главе церкви?

Честно говоря, во время всех этих разговоров все больше хотят услышать от меня о ситуации в Украине. Каких-то рецептов никто мне не давал, потому что не знают, что посоветовать. Те, кто живут в Украине, сами не знают, как помочь этой ситуации, так что же можно сказать о ком-то из-за границы.

Думаю, именно гражданская активность должна быть тем фундаментом, на котором должна вырастать здоровая демократия.

Украина в этом году отмечает Год Патриарха Иосифа Слепого. Можете ли вспомнить что-то из того, что говорил Патриарх, что сегодня является актуальным в Украине?

Патриарх очень много говорил. Мне вспоминаются его слова из “Завета”. “Завет” Патриарха Иосифа в известной степени является итогом всей его жизни: о сталинских концлагерях, о душпастырстве в изгнании... Он сказал был одну такую фразу - “Нам нужно быть собой. И не бояться быть собой”. Чувствовать все наследство, что мы имеем, как украинцы, как украинцы христиане, в частности как украинцы греко-католики. Потому что мы иногда думаем, что чужое лучше. Поэтому призыв “быть собой” очень актуален сегодня для украинцев.

Один депутат внес законопроект относительно изменения Гимна Украины. По его версии, он бы должен был начинаться не “Ще не умерла України ні слава ні воля”, а - “Слава Слава Богу, в України є правда і воля”. Вам как представителю церкви нравятся такие изменения?

Гимн “Ще не вмерла Україна” - это определенная традиция борьбы нашего народа за свою национальную независимость и за Украинскую государственность. И так легко менять слова гимна, думаю, не следует.

В истории известен пример мирного и успешного протеста Ганди, который де-факто с помощью ненасильственного сопротивления привел к освобождению Индии от британской колониальной зависимости.

Почувствовали ли вы за последний год попытки власти ограничить возрождение УГКЦ?

Откровенно говоря, каких-то фактов я не могу назвать какого-то прямого давления со стороны власти или прямых попыток ограничить деятельность церкви я не могу назвать.Однако, мы об этом неоднократно говорили, в Украине наблюдается неодинаковое отношение к разным церквам и религиозным организациям. В частности, нам было обидно, что была отменена традиционная молитва “За Украину”, которая проходила в Святой Софии с участием всех глав церквей и религиозных организаций. К сожалению, в прошлом году такого не было.

А на локальном уровне мы временами чувствуем, что там, где все представители церквей должны были бы иметь одинаковые права, наша церковь таких прав не имеет. Яркий пример — Одесса. Уже сколько лет просим возможность получить земельный участок, чтобы строить наш храм в Одессе. И по сегодняшний день никаких сдвигов там нет. Такие же жалобы поступают и из других городов Украины. В частности речь идет о центральной, восточной и южной Украине. То есть мы не получаем своего конституционного права — молиться.

На последней встрече с представителями церквей президент пообещал одинаково относиться ко всем церквам в Украине. Надеемся, это дойдет до низов, где такие проблемы существуют.

Мы подали президенту целый список вопросов, которые нуждаются в решении. Но скажу вам искренне, если сравнить это письмо и список этих вопросов с тем письмом, которое мы подали в прошлом году, он почти идентичен.

Это значит, что больших сдвигов за последний год не произошло. Возможно, государственно-церковный диалог только начался, но слава Богу...

Сейчас время Великого поста. Как вы работаете над собой?

Пощусь. Молюсь. Работаю. (Смеется. - Авт.).

Постный устав нашей церкви довольно строг... Часто каждый с помощью своего духовника выставляет свою личную программу, которая бы отвечала, скажем, его греховным склонностям, страстям или зависимостям. Смыслом Поста является все-таки освободиться от греха.

Например, у кого-то есть проблема злиться и внезапно загораться. И во время Великого поста можно себя наставлять учиться любить людей больше.

Я не хочу рассказывать вам о своих грехах и все лекарства, которые теперь принимаю во время Великого поста, но скажу вам, что этот постный подвиг является очень полезным и эффективным. Он помогает людям отыскать не только внутреннюю гармонию, но и расти в духовной жизни. Потому что когда люди с помощью усилия устраняют какую-то вредную привычку, то это место замає что-то доброе, святое, соответственно — человек одухотворяется.

Таким образом пост, молитва и милостыня — очень важные элементы не только постного подвига, но и в целом интегральной христианской жизни.

Хотел бы пожелать украинцам в эти дни великой надежды, потому что надежда — сила христианской жизни, согласно учению церкви. Именно надежда уберегает нас от разочарования, отчаяния. Надежда поможет конструктивно и по-божьему решать те проблемы, которыми мы сегодня живем.

Поскольку мы уже приближаемся в Пасхе, то хочу пожелать действительно глубокой пасхальной радости. Радостного переживания праздника Воскресения Господнего. Христос показывает, что когда даже человек переживает худшее — это не конец, а только начало.

Оксана Климончук, УНИАН