Глава УГКЦ показал журналистам свои новые часы за 150 евро

Новые часы главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука) стоит около 150 евро. Об этом он сказал сам, комментируя на пресс-конференции в УНИАН замечание журналиста о том, что у него новые часы.

"Благодаря вам, журналистам, мои приятели в Италии подарили мне новые часы, - сказал, в частности, Блаженнейший Святослав. - Я долго колебался, надевать их или нет ... Это такие простенькие часы "Касио", которые стоят около 150 евро. Я видел, что в Италии большинство украинской священников носят такие часы. Они выгодны тем, что заряжаются от солнца, поэтому нужно менять батарею".

Также глава церкви сообщил, что пользуется автомобилем "Фольксваген. Пассат ". "Это не моя машина, - сказал он, - а церкви. Стоит около 20 тысяч долларов ".

Ранее сообщалось, что Святослав носит часы отечественного производства "Клейнод" за 800 грн.