РКЦ будет благословлять ребенка в утробе матери

Отмечая традиционный День матери, католические приходы США теперь одновременно смогут совершить и новый «Чин благословения ребенка в утробе матери», сообщает агентство CNS. Ватикан официально одобрил публикацию на английском и испанском языках нового чинопоследования, которое ранее было одобрено епископатом Католической Церкви в США в ноябре 2008 г. Об утверждении чина было объявлено 26 марта Конференцией католических епископов США.

Кардинал Даниэль Динардо, архиепископ Галвестона-Хьюстона и глава Комитета защиты жизни Конференции католических епископов США, назвал глубоко символичным тот факт, что эта новость была обнародована на праздник Благовещения, когда вспоминается воплощение Богомладенца во чреве Девы Марии.

По словам кардинала, новое последование благословения призвано поддержать родителей, ожидающих рождения младенца, стимулировать молитву всего прихода о даре рождения ребенка и усилить уважение к человеческой жизни в обществе.

Как отметил прелат, новое чинопоследование может быть инкорпорировано в контекст Мессы, но также может совершаться и вне литургического богослужения — для отдельных матерей, пар или групп будущих родителей.

«Мы хотели сделать это заявление как можно скорее, чтобы приходы могли начать вплетать этот чин благословения в ткань приходской жизни», — сказал архиепископ Грегори Эймонд, глава епархии Нового Орлеана, председатель Комитета по богослужению Конференции католических епископов США.

Седьмица.