Тропический ливень не помешал кубинцам проводить Папу

Куба проводила главу Римско-католической церкви Бенедикта XVI, завершившего в среду апостольский визит на остров Свободы тропическим ливнем, который, однако, не помешал тысячам кубинцев приветствовать проследовавший в аэропорт папский кортеж, сообщает РИА Новости.

Понтифик прибыл в аэропорт из своей временной гаванской резиденции в панорамном "папамобиле". На всем протяжении пути понтифика провожали жители Гаваны, выстроившись по обеим сторонам шоссе.

За несколько минут до прибытия кортежа в аэропорт начался тропический ливень, который, тем не менее, не стал помехой пришедшим проводить понтифика.

На церемонии проводов присутствовали кубинский лидер Рауль КАСТРО, архиепископ Гаваны Хайме ОРТЕГА, архиепископы кубинских провинций, члены правительства, религиозные деятели.

В 17.35 местного времени самолет компании Alitalia с понтификом на борту поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Хосе Марти и взял курс на Рим.

Трехдневный апостольский визит Папы Римского на остров Свободы начался в понедельник в восточном городе Сантьяго-де-Куба, где понтифик отслужил мессу на площади Революции и посетил общекубинскую святыню - образ Пресвятой Девы Милосердной в храме в Эль-Кобре.

Во вторник понтифик прибыл в Гавану, где встретился с Раулем КАСТРО и кубинскими архиепископами. В среду глава Римско-католической церкви провел мессу на гаванской площади Революции у Мемориала Хосе Марти и встретился с Фиделем КАСТРО.