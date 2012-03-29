Ватикан опубликовал расписание богослужений Папы Римского

Служба печати Ватикана опубликовала полный перечень литургических событий, в ходе которых Папа Римский Бенедикт XVI будет председательствовать во время Страстной недели и Пасхи Христовой, сообщает Седмица.Ru.

Хотя понтифик приближается к своему 85-му дню рождения, Папа примет участие во всех важнейших предпасхальных и Пасхальных богослужениях.

В Вербное (в католической традиции – Пальмовое) воскресение, 1 апреля, Бенедикт XVI возглавит богослужение праздника Входя Господня во Иерусалим на площади св. Петра и традиционную церемонию благословения пальм, а также события Всемирного Дня Молодежи. Ватиканская публикация не указывает, планирует ли Папа Римский участвовать в традиционной процессии на площади св. Петра. Проблемы вызванные артритом коленных суставов могут вынудить главу Католической Церкви отказаться от участия в шествии.

В Великий четверг, 5 апреля, Папа Римский совместно с кардиналами, епископами и священниками Рима совершит Мессу с чином освящения св. Мирра в Ватиканской базилике. Вечером того же дня он отслужит Мессу Тайной Вечери в базилике Св. Иоанна на Латеранском холме.

В Великую пятницу Папа Римский будет возглавит чтение Евангелия Страстей, поклонение Кресту и Причастию в Ватиканской базилике. Вечером он по традиции прибудет к римскому Колизею для участия в традиционном чине несения Креста.

В Святую субботу Папа Римский совершит традиционную ночную Пасхальную Мессу в Ватиканской базилике, а затем возвратиться туда утром Пасхального воскресения, чтобы отслужить еще одну Мессу. Из лоджии на главном фасаде базилики Бенедикт XVI обратится к пастве с пасхальной речью «Urbi et Orbi» («Граду и Миру»).