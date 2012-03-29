Патриарх Святослав: На местах власть игнорирует требования УГКЦ

Государственное руководство не оказывает давления на Украинскую Греко-Католическую церковь. Однако власти на местах в Украине не всегда придерживается принципа равного отношения ко всем конфессиям. Такое мнение высказал Глава УГКЦ Святослав (ШЕВЧУК) во время пресс-конференции в УНИАН.

«Я не могу назвать какого-то давления со стороны власти, когда она пытается ограничить деятельность УГКЦ. Но в Украине наблюдается неодинаковое отношение к разным церквям и религиозным организациям», - заявил он.

Патриарх Святослав отметил, что на местном, областном уровне представители власти благосклонно относятся только к одной конфессии, игнорируя законные права греко-католиков.

«Приведу яркий пример - Одессу. Наш Одесско-Крымский экзархат много лет просит о предоставлении земельного участка для строительства храма в областном центре. Однако и сегодня никаких сдвигов нет», - сообщил патриарх.

Глава украинских греко-католиков выразил надежду, что ситуация со временем изменится. Оптимизма ему придали недавние заверения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА во время встречи с руководителями украинских церквей и религиозных организаций, что он лично проследит за соблюдением равного отношения ко всем конфессиям.