Папа Римский провел переговоры с лидером Кубы

Лидер Кубы Рауль КАСТРО и находящийся с апостольским визитом на острове Папа Римский Бенедикт XVI провели переговоры в "очень сердечной" обстановке, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в "Салоне Нашей Америки" Дворца Революции и продлилась чуть более пятидесяти минут, - рассказал на пресс-конференции в Гаване представитель Ватикана Фредерико ЛОМБАРДИ.

По его словам, Рауль КАСТРО проинформировал понтифика о внутриполитической ситуации в стране, тогда как Папа изложил кубинскому лидеру ожидания Римско-католической церкви.



По окончанию официальной встречи кубинский лидер и понтифик обменялись подарками - Рауль КАСТРО подарил скульптуру Пресвятой Девы Милосердной (покровительницы Кубы). Понтифик, в свою очередь, передал в дар факсимиле ряда старинных текстов, в том числе трактат философа и географа Клавдия Птолемея.

По сообщению ВВС Папа Римский провел в столице на Площади революции мессу, на которой присутствовало до 300 тысяч человек и встретился с Фиделем КАСТРО, приведшим в 1959 году Кубу к революции, после которой на острове был провозглашен атеизм.