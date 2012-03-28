УГКЦ проведет Синод в Канаде

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) объявил 2012 год Годом мирянина в УГКЦ.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, рассказывая о подготовке Синода епископов УГКЦ.

Он сообщил, что синод состоится 9 - 15 сентября в городе Виннипег (Канада). В работе Синода примут участие все епископы УГКЦ со всего мира.

Главной темой Синода является «Призвание мирянина в жизни и посланництве Церкви». Именно поэтому и возникла идея провозглашения Года мирянина в УГКЦ.

Глава УГКЦ отметил, что внимание церкви будет посвящена именно мирянам. "Миряне - это большая часть церковного тела, и, согласно учению церкви, миряне - это те, кто, будучи крещеными, миро помазанным, участвуют в таинствах церкви, участвуют в тройной миссии Иисуса Христа: священнической, царской и пророческой, поэтому мирянин является очень важной частью церковного тела ", - подчеркнул он.

Как подчеркнул Шевчук, главная цель объявления Года мирянина - услышать мирян, в частности, говорится о том, что миряне готовы гораздо больше делать для церкви, в том числе учить других.

«Наша церковь всегда уделяла внимание мирянам, всегда поощряла верующих быть активными в социальной, культурной, национальной жизни нашей церкви. Всегда церкви были очагами, где рождались различные общественные организации, в том числе институты гражданского общества ", - подчеркнул он.

Глава УГКЦ призвал мирян не только молиться за успешное проведение Синода, но и принимать активное участие в его подготовке. Можно отправить предложения на адрес секретариата Синода: synod@ugcc.org.ua до 15 июня.

Шевчук также объяснил, почему будет проведен Патриарший синод 2012 года в Канаде.

По его словам, 100 лет назад в эту страну приехал первый епископ - владыка Никита (Будка). В дни проведения Синода УГКЦ будет отмечать это событие. В рамках проведения синода запланирован ряд и других мероприятий. Так, 9 сентября в Кафедральном соборе Святых Владимира и Ольги в Виннипеге состоится Божественная литургия, а 16 сентября - общественный банкет в провинции Манитоба, который посетят также епископы других церквей.

