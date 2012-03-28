Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Гавану

Глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI прибыл во вторник в Гавану, где запланированы его встречи с лидером Кубы Раулем КАСТРО и архиепископами Кубы, сообщает РИА Новости.

В гаванском аэропорту имени Хосе Марти понтифика, прибывшего из восточного города острова Сантьяго-де-Куба, встретили архиепископ Гаваны кардинал Хайме ОРТЕГА и первый секретарь гаванского горкома Компартии Кубы Ласара Мерседес Лопес АСЕА.

После церемонии встречи понтифик в своем автомобиле проследовал до резиденции, при этом на улицах Гаваны его приветствовали тысячи жителей города. Ожидается, что во второй половине дня папа встретится с кубинским лидером Раулем КАСТРО, а затем - с архиепископами Кубы.

В среду понтифик отслужит мессу на площади Революции Гаваны у Мемориала Хосе Марти - национального героя страны. Местные наблюдатели также не исключают встречу папы с лидером кубинской революции Фиделем КАСТРО, хотя в распространенной официальной программе такая встреча не значится.