Глава УГКЦ: «Божья сила за этот год меня не покидала»

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) отметил, что сила Божья не оставляла его на протяжении этого года.

Об этом он сказал во время проповеди в соборе Воскресения Христова в Киеве, в годовщину своего восшествия на престол Главы Церкви.

«Божья сила за этот год меня никогда не покидала», - сказал Блаженнейший Святослав.

«Сегодня спасибо Господу Богу за Его помощь, Его опеку над нашей Церковью, которая за этот год меня никогда не покидала. А всем спасибо за совместную молитву», - сказал Предстоятель УГКЦ.

По его словам, в четвертое воскресенье Великого поста Евангелие представляет верным случай переживания предела человеческих возможностей. Отец привел к ученикам Христа своего единственного сына, который был одержим глухим и немым духом.

«Во время Великого поста мы с вами призваны пережить пределы своих духовных сил и человеческих возможностей, а с другой - время покаяния, время переживания силы Божией, которую мы можем получить через веру. Потому верующий человек как раз на грани своих возможностей чувствует силу Божью. Поэтому Господь говорит, что нет ничего невозможного в том, кто верует», - отметил Предстоятель Церкви.

«Я хочу пожелать вам во время Великого поста, чтобы мы действительно стали верующими людьми. И каждый раз, когда мы чувствуем, что нам не хватает веры, сил, будем говорить Христу: "Верую, Учитель, помоги моему неверию"», - сказал проповедник.

*** 23 марта 2011 г на избирательном Синоде Епископов УГКЦ Блаженнейший Святослав был избран главой УГКЦ. 25 марта этот выбор благословил Папа Римский Бенедикт XVI. 27 марта в Киеве, в Патриаршем соборе Воскресения Христова, состоялось введение на престол.

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