Папа Бенедикт XVI прибыл на Кубу с визитом

Папа Римский Бенедикт XVI прибыл на Кубу в рамках своего первого визита, который продлится 3 дня. Самолет с понтификом встречал в Сантьяго-де-Куба лично президент Рауль КАСТРО. В честь прибытия папы играл военный оркестр и был дан артиллерийский салют, сообщает ВВС.

Папа Бенедикт сказал в аэропорту, что он прибыл на Кубу как посланник мира, свободы и примирения. Он высоко отозвался о своем предшественнике, Папе Иоанне-Павле II, который, по его словам, открыл новый этап в отношениях между кубинскими властями и церковью. Папа сказал, что народ Кубы всегда присутствует в его мыслях и молитвах.

Во вторник между президентом Раулем КАСТРО и Папой Римским Бенедиктом XVI состоятся официальные переговоры в Гаване.

Последнее посещение Кубы главой Католической церкви состоялось 14 лет назад.

Папа в рамках визита посетит второй по величине город страны Сантьяго-де-Куба, где расположен собор Пречистой Милосердной Девы из Кобре, покровительницы Кубы.

Бенедикт XVI отслужит мессу в честь Пречистой Милосердной девы в соборе в Сантьяго-де-Куба в понедельник, а позднее - еще одну мессу в Гаване.

Для выступления Папы на площади Революции в центре города возведена сцена.

Папа Бенедикт прибывает на Кубу из Мексики, где он отслужил мессу под открытым небом в городе Силао, на которую собрались 500 тысяч верующих.

В своей проповеди Папа призвал собравшихся искать спасения от бедности и преступности в вере и отказаться от насилия и мести.