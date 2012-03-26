Бенедикт XVI надел сомбреро

Папа Бенедикт XVI прибыл в мексиканский город Села вертолетом, а с аэродрома к 22-метровой скульптуре Иисуса на папамобиле. Во время проезда Папы по улицам города, известные производители мексиканского национального символа - сомбреро, представители фирмы Salazar i Yepez, подарили Святейшему Отцу сомбреро. Интересно, что глава семьи - владельцев фирмы Salazar i Yepez Мария де ла Луз Епез Торрес, которая и подарила папе сомбреро, собственноручно изготовила сомбреро также для папы Павла VI и блаженного папы Иоанна Павла II.

Сомбреро украшен изображением розы, которую госпожа Торрес выбрала как символ преданности мексиканцев Пречистой Деве Марии. Также сомбреро украшают вышитые изображения Девы Марии с Гвадалупе, статуи Христа Царя из Силао, папского герба и четок.

По оценкам СМИ в папской Святой Литургии в Силао присутствовало не менее 35 тыс. паломников.

Католический обозреватель

