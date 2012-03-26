Папа Римский провел в Мексике мессу для сотен тысяч верующих

Глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI провел в воскресенье в мексиканском штате Гуанахуато мессу для нескольких сотен тысяч верующих в "Парке Двухсотлетия" недалеко от города Леон.

По разным данным, на службе могли присутствовать от 300 до 900 тысяч человек. Точных цифр пока нет, власти обещают завершить подсчет присутствовавших верующих в ближайшее время, передает телеканал Milenio Television

Многие из паломников пришли в парк еще накануне, чтобы иметь возможность занять лучшие места, откуда им были видны все подробности мессы.

Понтифик помолился за то, чтобы на землю Мексики пришел мир, и выразил уверенность, что бог поможет мексиканцам в поиске согласия в "эти моменты боли и надежды, которые разделяют сейчас мексиканский народ". Папа Римский упомянул в своей молитве главные беды, от которых страдают мексиканцы, - коррупцию, наркотрафик и преступность.

Глава Святого Престола затронул действительно важные для мексиканского общества вопросы. Войны наркомафии унесли за последние шесть лет более 47,5 тысячи жизней в этой латиноамериканской стране.

В ходе мессы Бенедикт XVI также провел обряд причастия. Среди причастившихся были президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН с супругой, несколько других первых лиц, а также дети, у которых состоялся обряд первого причастия.

Папа Римский благословил мексиканский народ и опустился на колени, чтобы почтить главную мексиканскую святыню - образ Святой Девы Марии Гваделупской.

По предварительным данным, никаких серьезных происшествий в "Парке Двухсотлетия", несмотря на огромное количество людей, проведших там сутки в ожидании службы, не зарегистрировано.

РИА Новости