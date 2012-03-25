УГКЦ открыла ресурс фото-, видео- и аудио файлов - Ugcc.tv

Украинская греко-католическая церковь в сети Интернет представляет медиаресурс, который основан для того, чтобы все желающие имели возможность в одном месте ознакомиться с фото-, видео- и аудио файлами УГКЦ. Ugcc.tv создан и поддерживается Департаментом информации УГКЦ.

«Сейчас на этой странице есть медиаресурсы, которые рассказывают о деятельности Главы УГКЦ, Синода УГКЦ, о жизни епархий и епископов, о церкви в Украине и за границей.

Планируем на этой странице проводить онлайн-трансляции богослужений из разных храмов нашей Церкви, трансляции пресс-конференций, научных мероприятий и т.п.

Таким образом мы будем приближаться к созданию полноценного интернет-телевидения УГКЦ с программой телепередач, выпусками новостей, разговорными студиями и т. п.», - в комментарии рассказал о. Игорь ЯЦИВ, руководитель Департамента информации.

«Мы также заинтересованы получать медиафайлы, которые рассказывают о жизни епархий, приходов, учебных заведений, монастырей, благотворительных и освященных организаций УГКЦ, и публиковать их на этом ресурсе», - добавил о. Игорь.

Кириос