У Папы Римского в Мексике просят благословения

Второй день апостольского визита главы Римско-католической церкви Бенедикта XVI, пришедшийся на субботу, начался с закрытой для посторонних мессы, которую с утра понтифик отслужил в своей резиденции в городе Леон, в штате Гуанахуато. Месса носила частный характер, и на ней присутствовали самые приближенные к Бенедикту XVI лица, а также монахини одной из церковных конгрегаций, сообщает РИА Новости.

Затем понтифик отправился в черном, бронированном автомобиле в сопровождении белых машин конвоя в город Гуанахуато, где ему были вручены символические ключи от города.

По дороге он поприветствовал детей, которые находились рядом с его резиденцией в Леоне, и пообщался с представителями индейских общин. Как и накануне, во время проезда Папы Римского из аэропорта, по обеим сторонам дороги стояли сотни паломников, приветствующих главу РКЦ.

По прибытии в Гуанахуато понтифик пересел в так называемый "папамобиль" - специальную машину, разработанную для публичных поездок.

Особо удачливым паломникам удалось подойти к самому "папамобилю", чтобы попросить благословения, но больше всех повезло неизвестному мужчине, который, воспользовавшись кратковременной остановкой, передал внутрь автомобиля младенца. Папа Римский взял его на руки и благословил.

Сегодня Папа Римский отслужит мессу, которая состоится в "Парке Двухсотлетия". По сообщениям СМИ, уже с утра субботы на место предстоящей мессы прибыли около 100 тысяч человек, которые занимают лучшие места, чтобы увидеть предстоящую службу во всех подробностях. На мессе будут присутствовать все кандидаты на предстоящих в июле в Мексике президентских выборах, а также представительная делегация мексиканских бизнесменов.