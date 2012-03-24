Папа Римский прибыл в Мексику

Папу Римского Бенедикта XVI, впервые прибывшего с пастырским визитом в Мексику, в аэропорту Гуанахуато приветствовали тысячи католиков.

Перед прибытием Бенедикт XVI выступил с осуждением наркоторговли, которая достигла в Мексике огромных масштабов и привела к криминальным войнам, унесшим тысячи жизней. Понтифик призвал молодых мексиканцев "побороть это зло" и положить конец "поклонению деньгам, которое превращает людей в рабов".

В Мексике около 95 млн католиков - по численности последователей Римско-католической церкви среди всех стран мира она уступает только Бразилии. После трехдневного пребывания в Мексике папа направится на Кубу.

Президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил, что визит понтифика имеет громадное значение и может повлиять на обстановку в стране, раздираемой войной наркокартелей.

На воскресной мессе, которую отслужит папа Римский, ожидается около 300 тыс. человек, для паломников разбит палаточный лагерь. "Я разделяю радость и надежды мексиканцев, но также их скорбь и печаль", - сказал Бенедикт XVI, предостерегая молодежь от влияния наркокартелей, некоторые из которых называют себя "католическими".

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