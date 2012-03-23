В Мексике и Кубе все готово к приезду Папы

Сегодня Святейший Отец отправится в Мексику, которая будет первым этапом его 23-й апостольской поездки. Бенедикт XVI посетит Леон и Гуанахуато, где еще ни разу не бывал Преемник св. Петра, сообщает Радио Ватикана.

В Мексике Церковь делится на 91 округ, и каждый из них проводит активную подготовку ко встречам с Папой, чтобы все, включая миллионы католиков, которые физически не смогут принять в них участия, имели возможность следить за главными событиями. Все этапы поездки будут транслироваться по телевидению в прямом эфире. А на Святой Мессе с Бенедиктом XVI предусмотрено участие 300 тысяч человек.

Римские Папы всегда были важной точкой опоры для мексиканцев: начиная еще со времен Павла VI, Иоанна XXIII, Пия XII, Пия XI, когда народ этой страны переживал серьезный религиозный конфликт. Местные епископы не сомневаются, что Папа Бенедикт XVI вызовет у мексиканских верующих ничуть не меньше энтузиазма, чем его предшественник блаженный Папа Войтыла, причем это касается как самой личности Бенедикта XVI, так и его учительства и церковного авторитета.

Визит Папы в Мексику и на Кубу символически охватит все страны Латинской Америки и Карибского региона. И хотя между Мексикой и Кубой есть много различий, определенным образом они представляют ситуации, переживаемые большинством южноамериканских государств.

На кубинскую землю Папа ступит в понедельник 26 марта в 9 утра. Архиепископ Сантьяго монсеньор Дионисио Гарсиа ИБАНЕС надеется, что благодаря посещению Св. Отца «Христа узнают все кубинцы, узнав, полюбят, а полюбив, предадут себя Ему». Кубинский народ ожидает также, что присутствие Папы придаст им сил в борьбе за национальное примирение, чтобы все кубинцы без исключения могли возрастать в полноте всего своего потенциала, содействуя благу народа.