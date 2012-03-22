К юбилею Жанны д'Арк Франция и Ватикан выпустят марки

Почты Ватикана и Франции выпустят памятные марки по случаю 600-летия со дня рождения Жанны д`Арк. Марка с изображением католической святой появится во Франции 4 мая. Несколькими днями позже с небольшими изменениями марку начнут продавать в ватиканской почте. Тираж марки во Франции составит 2.5 млн штук, в Ватикане – 1.6 млн. Ее цена – 77 центов.

Во Франции в этом году проходят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные 600-летию со дня рождения Жанны д`Арк (1412-1431). Начались они 6 января, в день рождения национальной героини, чей подвиг переломил ход Столетней войны. На родине Жанны открыли мемориальную доску. Научные конференции, посвященные героине, проходят в разных городах Франции. В Реймсе и Руане Жанне д`Арк будут посвящены торжественные Мессы. В Шиноне пройдет кинофестиваль.

Седмица.Ru