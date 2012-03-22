Куба обвиняет диссидентов в желании сорвать визит Папы
05:26, 22 марта 2012Католицизм
0
Состояться на следующей неделе
Кубинская официальная газета обвинила диссидентов и американские власти в намерении сорвать визит Папы Римского на остров, который должен состояться на следующей неделе, сообщает ВВС.
"Гранма" пишет, что диссиденты получают инструкции и деньги в офисах контрреволюционных организаций в Майами.
Перед приездом Папы на самом острове происходят протесты диссидентов и ответные аресты.
Оппозиция хочет, чтобы Бенедикт в беседе с лидерами государства побудил их провести либеральные политические реформы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter