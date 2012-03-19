Сегодня День святого Иосифа - празднуют католики

Сегодня День святого Иосифа - католический праздник. В некоторых странах этот день является официальным общенародным праздником, сообщает tamby.info.

Святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы Марии, был опекуном Иисуса и его воспитателем. В евангелиях говорится, что Иосиф, потомок царя Давида, был плотником и праведным человеком.

Религиозное почитание св. Иосифа возникло после 13 в. и развивалось вплоть до середины 20 в. Католическая церковь почитает его как "покровителя вселенской церкви", а также покровителя всех трудящихся, семьи, девственниц и умирающих.