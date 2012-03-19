В Крестном ходе улицами Львова приняли участие 35 тыс. человек

18 марта улицами Львова проходила молитвенная Крестная дорога, которую организовала Львовская архиепархия УГКЦ. По информации организаторов, в Крестном ходе приняли участие 35 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Крестный ход начался у храма Cвятого архистратига Михаила, а завершится на площади перед Архикафедральном собором Святого Юра.

«Уже стало доброй традицией для львовян и гостей города в третье воскресенье Великого поста, которое еще называют Хрестопоклонным, осуществлять молитвенный крестный ход, организованный Львовской архиепархии УГКЦ», - рассказал отец Павел ДРОЗДЯК.

Возглавил Крестный ход владыка Игорь (ВОЗНЯК), архиепископ и митрополит Львовский УГКЦ.

К общей молитве присоединились духовенство и монашество Львовской архиепархии УГКЦ, студенты Львовской духовной семинарии Святого Духа, представители власти, ректоры и студенты львовских высших учебных заведений. Участие в Крестном ходе принял и городской голова Андрей САДОВЫЙ.

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