Глава УГКЦ представил Папе динамику развития церкви за год

В пятницу, в Апостольском дворце Ватикана Святейший Отец Бенедикт XVI принял на аудиенции Главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава (ШЕВЧУКА). Во время встречи глава УГКЦ представил Святейшему Отцу динамику развития церкви за последний год.

В своем слове предстоятель УГКЦ резюмировал свои пастырские визиты в украинские епархии, экзархаты Европы, Северной и Южной Америки.

В своей презентации он отметил глобальный характер УГКЦ как церкви, что сегодня проповедует Слово Божие в различных культурных контекстах, проинформировал Его Святейшество о принятой стратегии развития УГКЦ на период до 2020 года "Живой приход - место встречи с живым Христом».

Особый интерес у Бенедикта XVI вызвал подаренный ему Блаженнейшим Святославом новый Катехизис УГКЦ «Христос - наша Пасха», который, по словам Папы, является чрезвычайно важным достоянием церкви и необходимым инструментом для реализации вышеуказанной стратегии.

Святейший Отец интересовался также общественно-политической ситуацией в Украине, состоянием правосудия и свободы слова, развития экуменического диалога и межцерковных отношений в Украине. Много внимания было посвящено развитию пастырства среди украинских эмигрантов в странах Западной Европы и греко-католиков России.

В завершение встречи Святейший Отец выразил свое удовлетворение динамикой развития Украинской греко-католической церкви, поддержал совместные усилия УГКЦ и РКЦ в Украине по защите жизни нерожденных детей и достоинства семьи и засвидетельствовал свое уважение и молитву об украинском народе и его государстве.

Департамент информации УГКЦ

