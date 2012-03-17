В Ватикане ищут источник утечки секретной информации

Ватикан начал уголовное расследование по факту утечки в итальянские СМИ конфиденциальных материалов, грозящих вызвать крупный скандал, сообщает ВВС.

В документах, просочившихся в прессу, говорится о коррупции, неумелом руководстве и внутренних конфликтах среди некоторых сановников Святого престола.

Ватиканская газета "Оссерваторе Романо" назвала произошедшее "прискорбным актом предательства".

Папа Римский Бенедикт XVI распорядился провести параллельное расследование, чтобы установить источник утечки информации.

Среди документов, попавших в прессу - письмо понтифику от посла Ватикана в Вашингтоне, в котором идет речь о кумовстве и коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

Другие документы содержат указания на подозрительные платежи, проходящие через Банк Ватикана.