Папа Бенедикт XVI принял главу УГКЦ

В пятницу, 16 марта, в Апостольском дворце в Ватикане Папа Бенедикт XVI принял Блаженнейшего Святослава Шевчука, Верховного Архиепископа Киево-Галицкого.

Перед встречей с главой Украинской Греко-Католической Церкви Римский Первосвященник общался с кардиналом Эннио Антонелли, президентом Папского Совета по делам семьи, а после Блаженнейшего Святослава принял на частных встречах епископов очередной группы иерархов из США, прибывших в Рим с визитом «ad Limina Apostolorum ».

Католический обозреватель