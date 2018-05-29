Отец Андрей Нагирняк: Великий пост - время милосердия

Ответственный за социальное служение в Украинской Греко-Католической Церкви отец Андрей Нагирняк рассказал, в чем суть Великого поста и какие великопостные акции проводит Греко-Католическая Церковь.

Отец Андрей, мы сейчас пребываем в периоде Великого поста. И у многих людей пост состоит практически в том, чтобы не есть скоромную пищу. Достаточно ли только этого для настоящего поста?

На самом деле Великий пост - это не только ограничения своих телесных желаний, потребностей, которым мы показываем, что умеем владеть ими. Но пост включает также углубленное внимание к другим двум частям, кроме поста как такового, - к молитве и милостыни. Во время поста молитв значительно больше, они более продолжительные. Также - к милостыне.

Даже в богослужебных текстах, которые поются во время поста, говорится об этих трех элементах. В одной из стихир сказано: «постясь телесно, начнем и пост духовный, разрешим всякий союз неправды ... Дадим голодным хлеб, а бездомным кров, чтобы удостоиться нам великой милости у Христа Бога».

Так, настоящий пост - воздержание в пище, активность в молитве и делах милосердия.

По вашим наблюдениям, на практике увеличивается активность в благотворительности?

Да, конечно! Эта активность увеличивается еще накануне поста. Перед постом мы имеем неделю Мясопустную, которую еще называют воскресеньем О страшном суде. Евангелие, которое звучит в ту неделю, фактически, заставляет, чтобы мы сосредоточились на делах милосердия и таким образом обнаружили нашу веру. Суть Евангелия - Господь будет отдалять одних людей от других по тому, совершали ли они дела милосердия: накормили голодного, напоили жаждущего, посетили больного. И те, которые этого не сделали, будут осуждены. Христос говорит: «То, что вы сделали одному из братьев своих меньших - то вы мне сделали».

Наша вера требует проявления в делах. Если мы верим в Христа, то глаза нашей веры должны помочь нам увидеть Его в нашем ближнем и побудить нас к определенным делам. И для верующего человека это является в то же время особым благословением. Ибо мы, помогая нуждающемуся человеку, имеем возможность встретиться с самим Христом. Мы ищем встречи с Богом, и здесь Христос нам четко говорит: вы можете встретиться со мной, если будете делать дела милосердия.

На богослужениях об этом упоминается также еще и словами: «Возлюбим, братья, милостыню, потому что она сопряжена с постом, отдаляет человека от смерти. Ей нет равных и она достаточна, чтобы спасти наши души».

Этот акцент звучит во время проповедей на литургиях, в богослужебных текстах, которые звучат во время Великого поста, и человек все время для себя вспоминает важность дел милосердия в жизни христианина. Очень часто люди также исповедуются в том, что они не откликнулись на чью-то нужду. Люди чувствуют, что это является недостатком в их духовной жизни.

Всегда существует дискуссия, стоит ли подавать всем, кто просит. К сожалению, часто бывает, что за такими просьбами стоят простые заработки ... Считается грехом, если не подавать милостыню просящим на улице?

Я на это есть несколько ответов... Можно дать и Господь будет судить тебя за то, откликнулся ли ты на потребность ближнего или нет. С другой стороны - имея разум, мы можем ответственно подходить к тому, как делать дела милосердия. То есть мы должны знать, будет ли наша милостыня воспринята на пользу. Потому что очень часто то, что подаем, не идет на пользу тому, кто просит. Если мне говорят, например: «Дай три рубля» - я обязательно спрашиваю зачем. Когда говорят, что выпить «сто грамм», - не даю. И один из моих советов - не помогать деньгами. Разве что в отдельных случаях, как на операцию или что-то такое... Даже если, скажем, просят на билет, то лучше купить тот билет самому, чем давать деньги в руки. Мой принцип - помогать не деньгами, а услугой, какой-то вещью или едой ... Я в свое время научился этому у одного римо-католического священника в Лондоне, который никогда не помогал деньгами, но все, кто постучался в двери прихода за помощью, получали продовольствие. Когда кто-то приходил, он сам делал бутерброд и угощал, но никогда не давал деньги. Думаю, помогать услугой - лучший способ оказать милосердие.

Другой момент - если мы хотим помочь деньгами, есть благотворительные организации, которые занимаются конкретной помощью нуждающимся. Также в Церкви мы имеем благотворительные организации «Каритас». Как правило, при каждой общине есть служение милосердия, которое занимается помощью нуждающимся. Есть столовые для них. Например, «Воины Иисуса» во Львове поддерживают ежедневную столовую для нуждающихся. Есть другие благотворительные организации, которые сотрудничают с Церковью. В частности это Мальтийская служба помощи... Таким образом, мы можем помочь какой-то вещью или определенными средствами на те или иные нужды. Однако следует все же помнить о встрече с нуждающимися. Можно, например, как волонтер прийти, скажем, в Каритас послужить нуждающемуся. Выйти лично ему на встречу - это для христиан должно быть особым заданием.

Вы координируете социальное служение при церкви. Проявляется ли как-то по-особому социальное служение во время поста?

Да. У нас уже традиционно проходят великопостные акции. Происходит сбор средств в помощь нуждающимся. Например, Каритас проводит акцию «Пасхальная корзина». Можно внести свои пожертвования денежными средствами или продуктами. Это касается больше таких благотворителей, как сети супермаркетов или агрофирмы ... Потом волонтеры разносят эти продукты тем, кто сами не имеют возможности составить себе пасхальную корзинку.

Такую же акцию проводит пенитенциарное пастырство нашей Церкви - служение для заключенных. Они тоже собирают средства или сразу продукты, чтобы потом этим поделиться с заключенными, положение которых в наших тюрьмах действительно не лучшее. Здесь важно отметить, что это не разовая акция. Мы делаем это не только раз или два в год. Как правило, священник сам или с волонтерами систематически (один или несколько раз в месяц) посещает то или иное исправительное учреждение. Соответственно проводит там различные мероприятия: реколлекции, духовные встречи, богослужения, спортивные соревнования. Например, отец Константин Пантелей, который отвечает за тюремное пастырство в нашей Церкви, систематически ездит в Прилуцкую исправительную колонию, в частности, проводит спортивные мероприятия для юношей.

Каритас Самборско-Дрогобыческой епархии в очередной раз проводит акцию «Пасхальный выигрыш». Они распространяют лотерейные билеты, и человек, покупая эту лотерею, становится жертвователем и одновременно сам может выиграть какой-нибудь приз. Эти средства собирают на поддержку деятельности Центра досуга для людей с особыми потребностями.

Спектр поступков милосердия очень широкий, поэтому каждый человек, который имеет желание оказать милостыню, найдет способ, которым можно это желание реализовать. Более того, обязанностью каждого человека является умение видеть, в чем заключается необходимость нашего ближнего. Ведь никто из нас не настолько бедный, чтобы не поддержать добрым словом, проявить сочувствие, чтобы просто подарить улыбку другому человеку.

Беседовала Оксана Климончук, Департамент информации УГКЦ

