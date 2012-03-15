Папа Римский заказал себе новый аромат

Одеколон, в котором будут сплетены ноты липы, вербены и травы, специально для Папы Римского Бенедикта XVI создала итальянский парфюмер Сильвана Казоли. Тонкий аромат никогда не поступит в продажу и будет принадлежать лишь самому понтифику.

По словам автора аромата, она заключила с известным своей взыскательностью к предметам гардероба и аксессуарам Бенедиктом XVI "пакт о секретности", по условиям которого она не может раскрыть полный состав одеколона. На создание букета ее вдохновила "его любовь к природе", - единственное, что рассказала Казоли лондонской газете "Гардиан".

"Я никогда не повторю этот аромат для другого заказчика", - подчеркнула парфюмер.

Это не первый опыт работы Казоли с Ватиканом. Первыми служителями церкви, попробовавшими ее творения, стали испанские католические паломники. Ароматы "Вода веры" и "Вода надежды" ее авторства так понравились священнослужителям, что они направили образцы понтифику, который решился на заказ собственного аромата.

Также Сильвана Казоли известна созданием авторских ароматов для таких звезд как Мадонна, Стинг и испанский король Хуан Карлос I.

ИТАР-ТАСС