Кубинские диссиденты захватили католическую церковь в Гаване
03:41, 15 марта 2012Католицизм
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Требуют аудиенции у Папы Римского
Противники коммунистического режима захватили католическую церковь в Гаване, требуя аудиенции у Папы Римского Бенедикта XVI, который собирается в скором времени посетить остров, сообщает ВВС.
Группа из тринадцати диссидентов просит понтифика повлиять на власти Кубы, чтобы те освободили политзаключенных и прекратили репрессии против оппозиции.
Кубинская католическая церковь выступила с осуждением захвата храма, заявив, что места для богослужения не должны использоваться в качестве политических площадок.
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