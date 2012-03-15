Кубинские диссиденты захватили католическую церковь в Гаване

Противники коммунистического режима захватили католическую церковь в Гаване, требуя аудиенции у Папы Римского Бенедикта XVI, который собирается в скором времени посетить остров, сообщает ВВС.

Группа из тринадцати диссидентов просит понтифика повлиять на власти Кубы, чтобы те освободили политзаключенных и прекратили репрессии против оппозиции.

Кубинская католическая церковь выступила с осуждением захвата храма, заявив, что места для богослужения не должны использоваться в качестве политических площадок.