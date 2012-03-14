В Италии сообщили о втором чуде Иоанна Павла II

О втором чудо по покровительству Папы Иоанна Павла II сообщает итальянское издание Panorama, цитируя документы, переданные в Ватикан. Именно это чудо может приблизить канонизацию блаженного.

Согласно сообщениям, это чудесное исцеление по ходатайству Иоанна Павла II произошло уже через несколько недель после беатификации 1 мая прошлого года.

Напомним, что первым подтвержденным чудом, приведшем к беатификации Иоанна Павла II через 6 лет после его смерти, стало исцеление французской монахини Мари Симон-Пьер от болезни Паркинсона.

Второе чудо, детали которого пока не разглашаются, было выбрано среди четырех заявленных чудес. Промотор канонизационного процесса Кароля Войтылы епископ Славомир Одер задокументировал данные о чудесном исцелении, и теперь их будут изучать эксперты Конгрегации по делам святых.

Католический обозреватель