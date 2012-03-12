В мире выросло количество католиков

Католическая Церковь, согласно последним данным Ватикана, насчитывает во всем мире 1 196 млн. человек.

10 марта кардинал Тарчизио Бертоне представил Бенедикту XVI традиционный «Папский справочник - 2012». В справочнике отмечается, что в течение 2011 г. в Католической Церкви были созданы 8 новых епископских кафедр, учреждена одна архиепархия.

Представленные в справочнике данные свидетельствуют, что, начиная с 2009 г., количество католиков в мире возросло на 15 млн. (1,3%). Однако этот рост является неравномерным. Количество католиков незначительно уменьшилось в Центральной Америке и в Европе, но возросло в Африке и Юго-Восточной Азии.

Возросло также количество епископов и священников. Однако их увеличение характерно для всех частей света, кроме Европы.

Седмица.

