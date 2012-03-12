Ватикан - в черном списке Госдепартамента США

Госдепартамент США поставил Ватикан в список стран, которым грозит финансовая преступность. Вопреки некоторым предположениям, не прогнозируется последующий скандала. Наоборот, для нас это хорошая новость, - сказал пресс-секретарь Ватикана.

"Появление Ватикана в списке США означает, что впервые в истории нас привлекли к классификации. Это является следствием вступления в Moneyval и согласия на международный контроль", - пояснил о. Федерико Ломбарди.

Важно отметить, что Ватикан занимает в этом списке очень хорошие позиции. Он опережает такие страны как Германия, Англия, Франция, Италия и Соединенные Штаты. Именно эти страны Государственный департамент считает под угрозой преступности.

"Мы принадлежим к другой категории стран, где ситуация лучше, но и предназначена для наблюдения", - пояснил о. Ломбарди.

Католический обозреватель