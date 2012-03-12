Папский Совет объявил конкурс композиторов

Папский Совет по культуре организует новый международный композиторский конкурс духовной музыки.

«Это привьёт к лозе музыкального литургического достояния жизненную ветвь современного языка и обогатит наступающий Год веры», - сказал кардинал Джанфранко РАВАЗИ, президент ватиканского ведомства, представляя сегодня в Риме конкурс, организованный в сотрудничестве с организацией Музыкального Фестиваля Умбрии и Фондом классической музыки Перуджи.

До 20 июля у композиторов любого возраста и национальности будет возможность представить одно произведение для хора на слова Апостольского Символа Веры. Произведение может быть написано в сопровождении органа и не должно превышать 15 минут.

Об этом вызове и одновременно стимуле в посредничестве между древностью и современностью говорил кардинал Джанфранко РАВАЗИ:

«Истинная духовность, подлинная вера, по своей природе обладает этой непрерывной способностью самовыражения также посредством современного языка. С одной стороны, необходимо постоянно восстанавливать глубокую традицию, также в произведениях меньшего масштаба, но всё же обладающих чрезвычайной и удивительной способностью напоминать о Тайне. С другой стороны, нужно поддерживать непрерывный диалог, чтобы музыка принимала новые языки выражения».

Предложенный на конкурс древнейший текст Исповедания веры, восходящий к апостолам, имеет большое экуменическое значение, в особенности по отношению к православным Церквам.

Три финалиста выступят 14 сентября в Базилике Святого Петра в Перудже и будут награждены призами публики, а также специального жюри в составе трёх известных руководителей хоров: отца Массимо ПАПОМБЕЛЫ от Папской Сикстинской Капеллы, Филиппо Мария БРЕССОНА, основателя Athesis Chorus, и Гэри ГРАДЕНА от хора шведской Церкви Святого Иакова.

Радио Ватикана