Во Львове пройдет молитвенная Крестная дорога

18 марта 2012, в Крестопоклонное воскресенье, по улицам Львова пройдет молитвенная Крестная дорога, которую традиционно организовывает Львовская архиепархия УГКЦ.

Крестный ход начнется в 15:00 возле храма Cвятого архистратига Михаила, а завершится на площади перед Архикафедральным собором Святого Юра. Возглавит Крестный ход Высокопреосвященный Владыка Игорь (Возьняк), Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ.

В совместной молитве участие примут: духовенство и монашество Львовской архиепархии, студенты Львовской духовной семинарии Святого Духа, представители власти города и области, ректоры и студенты львовских высших учебных заведений.

В этом году молитвенные размышления "Дорога искупления" будут осуществлять отцы Львовской провинции Чина Наисвятейшего Избавителя. Следующий 2013 для редемптористов в Украине является юбилейным - исполняется 100 лет со времени подписания соглашения между митрополитом Андреем (Шептицким) и генеральным правительством редемптористов об учреждении редемптористского монастыря в Галичине.

Организаторы приглашают львовян и гостей города присоединиться к общей молитве, чтобы в молитве и созерцании Христовых страстей пережить дорогу Господа к воскресению через Голгофу.

Организаторы также просят взять с собой лампадки красного цвета.

Сайт УГКЦ