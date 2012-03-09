Гузар считает чиновников и судей рабами, которым надо помочь

Бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР считает, что не каждый чиновник, который действует по приказу сверху или под давлением коллег, полностью лишен совести, и нужно помогать всем добросовестным людям освободиться от духовного рабства.

Такое мнение Блаженнейший выразил в своей авторской колонке на интернет-портале «Украинская правда».

Не все могут опираться злу, считает он, «кто находит в себе на это силы - это мученик, которому честь и хвала». «Однако многим такой силы хватает, и случается, что они терпят неописуемую душевную боль», - отметил кардинал Л.ГУЗАР.

Он убежден, что в нашей государственной системе есть много честных чиновников и политиков, которые в душе страдают, когда становятся свидетелями злоупотреблений. «Нельзя всех чиновников, политиков и судей поголовно осуждать. Надо помогать всем добросовестным людям освободиться от духовного рабства», - призывает Блаженнейший.