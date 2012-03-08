Встреча Папы Бенедикта XVI и архиепископа Кентерберийского

В следующую субботу, 10 марта, Папа Бенедикт XVI посетит римский монастырь Святого Григория на горе Челио по случаю тысячелетия со времени основания камальдолийского скита «Сакро Эремо», а также визита архиепископа Кентерберийского Роуэна УИЛЬЯМСА. С главой Англиканского Сообщества Святейший Отец встретится в субботу утром в Ватикане. Вечером того же дня Папа возглавит Первую Вечерню праздника успения святого Григория Великого.

Это станет важным экуменическим моментом под знаком Камальдоли, на расстоянии тысячи лет от основания Сакро Эремо (священного Скита) святым Ромуальдом. Папа Римский и архиепископ Кентерберийский уже в третий раз будут встречаться в монастыре на горе Челио, откуда в своё время Григорий Великий посылал монахов, чтобы они принесли Евангелие жителям Англии.

В своём сообщении настоятель монастырской общины Святого Григория пожелал, чтобы встреча между Папой Римским и архиепископом Кентерберийским стала стимулом «для всех верующих, римских католиков и англиканцев» к достижению полного единства христиан.

Символично, что по окончании Вечерни Папа с архиепископом Кентерберийском направятся в часовню Святого Григория, чтобы зажечь лампаду, а также установить кельтский каменный крест, привезённый специально из Кентербери. Таким образом получит благоприятное продолжение долгая традиция дружественных отношений между Англиканским Сообществом и римским монастырём отцов-камальдулов.

В воскресенье 11 марта, в рамках празднований, состоится конференция, озаглавленная «Монашество и экуменизм», во время которой почётный гость - архиепископ Кентерберийский Роуэн УИЛЬЯМС - выступит на тему «Монашеские добродетели и экуменические надежды». Отец Роберт ХЕЙЛ, настоятель монастыря в Нью Камальдоли, прочитает доклад об «Отношениях между монашеской общиной Святого Григория на горе Челио и Кентербери и со всем Англиканским Сообществом».

Радио Ватикана